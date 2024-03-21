Госполиция расследует обстоятельства трагической аварии, которая произошлоа 20 марта, в 10.18, в Олайнском крае, на 11-м км дороги Саласпилс — Бабите (А5).

Ранее портал Delfi уже сообщал, что в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибла женщина, управлявшая Hyundai.

Полиция начала уголовный процесс и просит отозваться свидетелей аварии, а также водителей, видерегистраторы которых могли зафиксировать момент столкновения.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67219847 или 110.

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