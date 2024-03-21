Foto: Valsts policija
В феврале и марте текущего года сотрудники Бюро уголовной полиции Латгальского региона задержали лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических веществ. Среди задержанных — двое членов организованной преступной группы. В Латгальском региональном управлении полиции (ЛРУП) отметили, что в ходе обыском было изъято большое количество наркотиков.

Как отмечает пресс-центр ЛРУП, 21 февраля при проверке оперативной информации в связи с незаконным оборотом наркотиков полиция остановила для проверки автомобиль, в котором находились члены ОПГ 1973 и 1977 г.р. В ходе проверки у них нашли и изъяли 997 гр амфетамина.

В рамках начатого уголовного процесса полиция провела обыски, в ходе которых изъяли 6980 сигарет с белорусскими акцизными марками, 1250 евро наличными и автомобиль. Оба задержанных оставлены под арестом.

В связи с этим делом Госполиция начала уголовные процессы сразу по трем статьям Уголовного закона Латвии

В свою очередь, 15 марта при проверке оперативной информации о незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в Даугавпилсе задержали мужчин 2000 и 2003 г.р., у которых изъяли 100 граммов амфетамина и 1 грамм марихуаны.

В рамках обоих уголовных процессов назначены экспертизы, следствие продолжается.

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