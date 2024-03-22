Утром 17 марта экипаж Земгальского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получил сообщение от бдительных жителей, заметивших автомобиль Audi, водитель которого, возможно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Полицейские прибыли по указанному адресу, где заметили соответствующий описанию свидетелей автомобиль. Однако водитель, увидев приближение экипажа РМП, резко дал задний ход, игнорируя требование полицейского остановить машину.

Несмотря на неоднократные просьбы остановиться, водитель доехал до Т-образного перекрестка, задним ходом повернул направо и остановился. В тот момент, когда работник полиции подошел к Audi, чтобы открыть дверь со стороны нарушителя, водитель снова поехал задним ходом, пытаясь скрыться.

В РМП объяснили, чтобы предотвратить возможную опасность для окружающих и пресечь попытку водителя сбежать, полицейский применил табельное огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля и прострелил их. Однако даже этот факт не остановил водителя, и он продолжил бегство. Спустя несколько минут нарушитель въехал во двор многоквартирного дома, где был вынужден остановиться, так как по дороге потерял две шины.

На этом погоня не закончилась: водитель выбежал из машины и попытался спрятаться в подъезде, однако не смог, т. к. стражи прядка применили электрошокер и физическую силу, а также зафиксировали руки наручниками.

При проверке оказалось, что у задержанного нет действительных водительских прав. Для дальнейших процессуальных действий на место происшествия прибыла Госполиция, а также бригада Службы неотложной медицинской помощи.

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