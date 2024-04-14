Полиция европейских стран в ходе совместной операции задержала девять человек, подозреваемых в участии в крупной схеме мошенничества, жертвами которой стали более 180 тысяч инвесторов. Им обещали большие прибыли от выращивания медицинской марихуаны, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на Европол.

На сайте Европола говорится, что около 400 правоохранителей приняли участие в рейдах в Европе и Доминиканской Республике 11 апреля. Целью операции была мошенническая схема JuicyFields.

Полиция задержала подозреваемых в Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Испании и Доминиканской Республике, где был арестован один из главных подозреваемых.

Общие убытки от ложных инвестиций в рекламируемую краудфандинговую платформу по выращиванию каннабиса оцениваются в 645 миллионов евро, сообщили в Европоле.

В период с 2020 по 2022 год JuicyFields побуждала клиентов инвестировать всего лишь 50 евро в покупку растения каннабиса в Интернете, используя так называемые «возможности электронного выращивания». Веб-сайт утверждал, что связывает инвесторов с производителями медицинского каннабиса, обещая годовую прибыль в размере 100% и более, а первоначальным инвесторам выплачивалась двойная сумма инвестиций.

«Вдохновленные этими финансовыми выгодами, многие инвесторы подняли ставки и вложили сотни, тысячи, а во многих случаях даже десятки тысяч евро», — говорится в сообщении.

В июле 2022 года JuicyFields внезапно перестал работать, заморозив вывод средств.

Правоохранители получили множество сообщений о мошенничестве и провели сложное международное расследование.

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