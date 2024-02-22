В среду, 21 февраля, в Госполицию поступило заявление от жительницы Кулдиги о мошенничестве. Женщина, доверившись мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников банка и полиции, потеряла более 160 000 евро, узнал портал Delfi в полиции.

В приложении WhatsApp мошенники отправили женщине фальшивое удостоверение (на фото вверху статьи). Женщина поверила, что разговаривает с сотрудниками полиции.

Мошенникам удалось убедить женщину в том, что на ее банковских счетах совершаются противоправные действия, и чтобы деньги были в безопасности, необходимо установить приложение Anydesk. Далее женщина подтвердила данные и PIN-коды пользователя банка, в результате чего с ее рабочих счетов были сняты около 150 000 евро. С ее личного счета сняли почти две тысячи евро.

Мошенники также убедили женщину отправить им наличные деньги в целях их сохранности. В итоге, женщина в Кулдиге поместила в пакомат 10 000 евро.

В Госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс.

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