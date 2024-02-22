В приложении WhatsApp мошенники отправили женщине фальшивое удостоверение (на фото вверху статьи). Женщина поверила, что разговаривает с сотрудниками полиции.
Мошенникам удалось убедить женщину в том, что на ее банковских счетах совершаются противоправные действия, и чтобы деньги были в безопасности, необходимо установить приложение Anydesk. Далее женщина подтвердила данные и PIN-коды пользователя банка, в результате чего с ее рабочих счетов были сняты около 150 000 евро. С ее личного счета сняли почти две тысячи евро.
Мошенники также убедили женщину отправить им наличные деньги в целях их сохранности. В итоге, женщина в Кулдиге поместила в пакомат 10 000 евро.
В Госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс.
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