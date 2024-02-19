С начала 2024 года мошенники начали активно использовать популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp. Чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв, обманщики стали представляться от имени курьеров и активно использовать в своих схемах популярный "мессенджер" WhatsApp.

Нередки случаи когда под видом сотрудников полиции или служб безопасности банков жителям звонят мошенники — с рекомендацией обновить платежную карту. Потенциальной жертве говорят, что новую карту доставит курьер или сотрудник банка, но для ее получения нужно отдать свою текущую карту вместе с информацией о номере PIN-кода. Таким образом, доступ к деньгам на вашем счету попадает к мошенникам.

"Банк не оказывает подобных курьерских услуг и ни при каких обстоятельствах не просит у клиентов PIN-коды платежных карт или данные доступа к интернет-банку" — объяснил руководитель отдела ИТ-безопасности банка Citadele Робертс Бирзгалис. Новые карты в случае замены отправляются по почте, а возврата текущей карты банк не требует.

Мошенники настойчиво пишут клиентам и звонят с нескольких разных номеров телефона, также используя приложение WhatsApp. В сообщении потенциальной жертве пишут, что клиент банка якобы стал жертвой мошенников, после чего просят предоставить доступ к интернет-банку. Или присылают ложные сообщения о блокировке счета и просят "обновить данные", сделав согласно их рекомендациям — с целью получить доступ к счету клиента.

Стоит помнить: банк никогда не общается с клиентами в приложении WhatsApp, подчеркнул специалист по ИТ-безопасности. Цель таких сообщений от мошенников — получить данные интернет-банка и в дальнейшем использовать их для кражи денег на счету, получения кредитов на имя жертвы, или приобретения товаров в рассрочку.

Также актуальным видом мошенничества по-прежнему является выдача себя за сотрудников полиции или службы безопасности, сообщение о вирусах или других технических проблемах, решение которых требует установки приложения для проверки безопасности данных.

Распространены также SMS-сообщения якобы от Latvijas pasts или другой почтовой или курьерской службы о пришедшей в отделение посылке на ваше имя "без адреса". Мошенники под видом сотрудников почты просят уточнить адрес получателя, но за это просят заплатить небольшую комиссию. Однако, их цель не называемая комиссия, а получение от вас информации (номер кредитной карты и т.д. — прим.), с помощью которой можно снять со счета более крупную сумму денег.

Напоминают, что если у клиента возникают подозрения в том, с кем он имеет дело — следует посетить реальный сайт учреждения или организации, от которой представляется ваш собеседник, позвонить на указанный телефон "горячей линии" и проверить информацию.

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