В Латвии выявлен новый тип телефонного мошенничества - с помощью искусственного интеллекта (ИИ) преступники во время разгорвора по телефону в реальном времени переводят текст на латышский язык, сообщает поставщик услуг Bite.

Это означает, что теперь телефонные мошенники, использующие инструменты искусственного интеллекта, могут поддерживать "живой" и динамичный разговор с получателем звонка, не только задавая различные вопросы, но и быстро адаптируюсь и отвечая на них на латышском языке, при этом даже не зная госязыка.

Инструменты искусственного интеллекта обеспечивают, что сказанное во время беседы по телефону мгновенно переводится на нужный язык.

"Как и прогнозировалось, 2024 год ознаменуется ростом новых видов телефонного мошенничества с помощью искусственного интеллекта. Если недавно мы говорили об ИИ для роботозвонков, когда "робот" задает человеку вопросы по запрограммированной инструкции, то сейчас мошенники используют различные платформы инструментов ИИ", - сообщает Рейнис Пуданс, менеджер процессов внутренней безопасности Bite.

"Появился новый метод телефонного мошенничества — разговор с человеком, в ходе которого ИИ обеспечивает прямой перевод: когда звонок доходит до человека, он больше не встречается с заранее подготовленными вопросами, а создается живой разговор в процессе диалога", —добавляет эксперт.

Пример разговора сотрудника Bite с телефонными мошенниками - здесь.

В этом аудиопримере мошенник ведет разговор на его родном языке. С помощью инструментов искусственного интеллекта он поддерживает беседу в режиме реального времени и свободно общается на латышском языке. Голос собеседника звучит вполне естественно. С каждым следующим звонком становится все более похож на человеческий - это классический подход ИИ к работе с информацией и ее обработке.

"Чтобы защитить себя от подобных случаев телефонного мошенничества, следует тщательно продумывать, какими данными мы делимся и как вообще реагируем на звонки с неизвестных номеров. Быть информированным и осторожным — лучший способ защиты от попыток мошенничества, даже если это означает сразу прекратить разговор", - советует Рейнис Пуданс.

Ранее компания Bite сообщала, что в Латвии активизировался новый вид телефонного мошенничества - звонки роботов с искусственным интеллектом на латышском языке, которые производятся с использованием технологии клонирования голоса.

Для подобных звонков мошенники используют заранее записанные голоса реальных людей, которые обрабатываются специальным программным обеспечением ИИ, создавая смоделированные версии голосов.

Ожидается, что количество такого вида мошеннических телефонных звонков будет только увеличиваться, предупреждает Bite.

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