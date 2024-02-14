По информации Ассоциации финансовой отрасли, начиная с 2022 года, в Латвии существенно выросло количество случаев мошенничества на романтической почве. Жертвами "одиноких полковников" и "многодетных вдовцов", в основном, становятся женщины старше 50 лет.

"Масштабы "романтического мошенничества" трудно определить, поскольку не все жертвы сообщают об обмане в полицию или банк. Однако, судя по нашим оценкам, с каждым годом этот вид мошенничества становится в мире все более популярным. Наивысшая точка пришлась на период пандемии.

Мы видим, что мошенники все чаще начинают ориентироваться на не большой, но регулярный доход. Относительно небольшие денежные переводы органам банковской безопасности отследить гораздо сложнее, чем крупные переводы, и этим пользуются мошенники. Кроме того, в случае любовного мошенничества люди охотно расстаются со своими деньгами на длительный период времени — иногда месяцы или даже годы. Таким образом, общая сумма украденных денег может быть весьма значительной", — отметила советница Ассоциации финансовой отрасли Лайма Летиня.

По заключению экспертов, жертвами становятся чувствительные и добросердечные люди. Чаще всего мошенники создают в соцсетях фальшивые профили и длительное время втираются в доверие к своим будущим жертвам.

Обычно все начинается с приглашения о дружбе от иностранца, который налаживает регулярное общение с женщиной, а затем наращивает интенсивность переписки. Нередко это перерастает в романтические связи, чем и пользуются преступники: в этот момент они начинают просить о финансовой помощи. Деньги обычно им надо на "внезапные медицинские расходы", на помощь близким, попавшим в затруднительное положение, на билет, чтобы приблизить встречу с возлюбленной.

Чаще всего жертвами такого вида мошенников становятся женщины старше 50 лет, однако в расставленные ими сети попадаются люди и других возрастных категорий. Молодых девушек мошенники часто обольщают на платформах для знакомств Tinder, Badoo, а женщин постарше — в Facebook и Instagram.

Специалисты отмечают, что попадаются мошенникам и образованные женщины с высокими доходами, а также и с низкими. Отличительная черта жертв — это высокий уровень эмпатии и сострадания.

Как распознать романтического мошенника? Во-первых, всегда стоит с осторожностью относиться к предложению о начале переписки от незнакомца, который заваливает вас сообщениями. Вов-торых, мошенники избегают видеозвонков. В-третьих, после того, как "между вами появилась искра", кавалер под разными предлогами начинает вас раскручивать на финансовую помощь. В-четвертых, зачастую преступники просят вас поделиться своими откровенными фото, чтобы впоследствии использовать их для шантажа.

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