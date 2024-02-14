Foto: Valsts policija

Госполиция предупреждает, что в течение последних недель
выявлено множество случаев мошенничества с использованием названия компании Digital Turbine.

Люди, ищущие возможность подзаработать, находят объявления с предложением, которое якобы связано с просмотром фильмов — чтобы приступить к этой "работе", от человека требуется внести депозит.

По этой схеме за очень короткий срок у жителей Латвии мошенники смогли украсть уже более 20 000 евро, сообщили порталу Delfi в полиции.

В пресс-центре сообщили, что в Госполицию с заявлениями обратились жители, которые поверили предложениям смотреть фильмы и зарабатывать на этом деньги. Они внесли необходимый депозит, но обещанную зарплату не получили, кроме того, им не вернули и уже внесенный депозит.

В настоящее время полиция выясняет точные обстоятельства ЧП, а также устанавливает личности всех пострадавших.

Мошенники начинают переписку с потенциальными клиентами, используя WhatsApp или Telegram, а также предлагают перевести депозит на следующие счета:

"Paysera" kontā — LT953500010016937724,
"Wise Europe" kontā — BE38967864697772,
"K&H Bank Zrt." 015 Budapest — HU86104001575052708174751011,
SAXO PAYMENTS — DE09202208000096429066.

Полиция просит жителей быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников, никому не открывать данные о своих банковских счетах, а также не переводить деньги на счета незнакомцев.

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