Необходимая для жизни зарплата в Риге в этом году составляет 1638 евро брутто (до уплаты налогов), а в регионах - 1384 евро брутто, подсчитала аналитическая и консалтинговая компания Figure Baltic Advisory. Как пояснили Delfi Bizness старший консультант компании Даце Тауриня и специалист по данным Янис Калькис, это минимальный уровень дохода для того, чтобы человек мог покрывать свои основные потребности и выделять определенную сумму на накопления.
При этом в регионах показатель необходимой для жизни зарплаты в этом году даже немного снизился - в прошлом году жителю Латвии за пределами столицы требовалось для "нормальной" жизни 1397 евро брутто.
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