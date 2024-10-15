Крытые склады для вещей как бизнес-модель популярны в Западной Европе и Америке с 1970-1980-х годов и к началу века пережили стремительный рост. Добралась она и до Латвии. У латвийского предпринимателя Эдгара Розенталса идея нового бизнеса — мини-складов — возникла после того, как в семье появились дети, и вещей дома стало слишком много.