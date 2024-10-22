На платформе TikTok опубликовано видео с репортажем радио Star FM о разрабатке постановления: со следующего года в кризисных ситуациях люди смогут оплачивать товары первой необходимости банковскими картами даже при отсутствии интернета. Автор добавил к сюжету вопрос, ожидать ли кризис со следующего года и знает ли кто-нибудь об этом. Delfi Bizness выясняет, что это был за сюжет и готовится ли Латвия к кризису на самом деле.
Публикация в TikTok с начала октября набрала более 160 тысяч просмотров. Пользователи сети, комментируя видео, разделились в своих опасениях: одни считают, что кризис уже наступил, другие - что грядет война и население к ней готовится. Некоторые даже рекомендуют снимать деньги с банковских счетов.
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