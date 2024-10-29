Твиттер-активистка Анце Тарвида в минувшие выходные побывала в рижском ресторане Riviera вместе со своей подругой из Финляндии. Первоначально за обед заплатила Анце, а позже подруга хотела перевести ей 50 евро на счет в Swedbank. В цели платежа было указано название ресторана - Rivierа, что и привело к тому, что банк потребовал у Тарвиды объяснений.