Твиттер-активистка Анце Тарвида в минувшие выходные побывала в рижском ресторане Riviera вместе со своей подругой из Финляндии. Первоначально за обед заплатила Анце, а позже подруга хотела перевести ей 50 евро на счет в Swedbank. В цели платежа было указано название ресторана - Rivierа, что и привело к тому, что банк потребовал у Тарвиды объяснений.
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