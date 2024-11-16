Lāpu ugunskurs
Fоtо: VDTV

В Латвии отметили День Лачплесиса, но неприятный инцидент в Екабпилсе испортил послевкусие памятного момента. На месте проведения мероприятия царила атмосфера песен и речей, когда размещенные факелы в память о солдатах были собраны и сожжены в огромном костре. Жители обвинили сжигателей в кощунстве.

Очевидцы рассказывают о большом пламени, черном дыме, неприятном запахе и звуках, похожих на взрывы. Это произошло на месте костра на острове Крустпилс, и на следующий день не сгоревшие металлические части факелов все еще были там. Жители возмущены этим поступком. Они подчеркнули что это осквернение символов памяти и эмоций факелоносцев.

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