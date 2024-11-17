19 ноября по всему миру пройдут мероприятия, посвященные 1000 дней полномасштабного вторжения России в Украину. Они напомнят всем, как не удался бравурный план Путина взять власть над страной за три дня. "Это была большая ошибка со стороны россиян. В начале 2022 года у нас уже было 300 тысяч украинских ветеранов. Взять Киев за три дня они не могли", — уверен посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол.

Мы встретились сразу после выборов за океаном. Победа Трампа что-то изменила для украинской дипломатии?

Я не думаю, что это несет большие изменения на сегодня. Мы привыкли работать с обеими политическими партиями. Разберемся в ситуации, когда проведем первые официальные встречи. Политическая кампания — это одно, но когда человек оказывается у власти, это совсем другая история.

Нельзя сказать, что выборы что-то меняют на фронте. Люди дерутся. По нашим последним данным, павших в этой войне русских солдат уже более 700 тысяч. И это результат более чем двух с половиной лет войны. Это то, о чем мы думаем каждый день. Каждое утро мы подводим итоги — за последние полтора месяца россиянам совместно с союзниками удалось запустить более 2000 дронов против нашей гражданской инфраструктуры. Это наша повседневная жизнь и реальность, о которой мы думаем. Не о прогнозах.

Как бы вы охарактеризовали настроение общества? Я понимаю, что у каждого человека своя позиция, но как вы к этому относитесь?

Надо смотреть на изменения в обществе, его понимание и восприятие с 2014 года. Десять лет уже прошло. И у меня есть личное представление о том, что произошло в 2014 году, потому что я, вероятно, был одним из первых людей в бюро президента, кто ответил на звонки обеспокоенных семей. С тех пор многие потеряли членов семьи, друзей, кто-то потерял части своего тела или получил ранение. Если кто-то сейчас говорит об обмене территорий или отказа от чего-то, то вам стоит для начала поговорить об этом с теми людьми.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !