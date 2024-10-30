2000 евро за год. Именно столько сэкономил ведущий и продюсер передачи Spried ar Delfi Андрис Аузанс с октября прошлого года, когда бросил курить. Это доказывает, что отказ от вредной привычки улучшает состояние не только здоровья, но и кошелька. Для дополнительной мотивации Delfi Bizness подсчитал, сколько можно заработать, если деньги, сэкономленные на сигаретах, вложить на фондовых рынках США, стран Балтии или в биткоин.
Это также возраст, когда в основном люди получают наиболее высокую зарплату и достигают пика своей карьеры. Соответственно, у них больше средств, которые можно вкладывать в нездоровую привычку. Курение является основной причиной преждевременной смертности в Европейском союзе, заявили специалисты здравоохранения.
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