Рижская дума отклонила планы сети ресторанов быстрого питания Hesburger открыть новое заведение в здании напротив торгового центра Origo, где почти 20 лет располагался игорный зал Fenikss.
Объект, который рижанам и гостям города много лет был известен как игорный зал, состоит из одноэтажного здания площадью 211,3 квадратных метра и земельного участка площадью 390 квадратных метров. Fenikss находился там до сентября прошлого года.
Hesburger объявил о своих планах открыть в этом здании свой ресторан с летней террасой. Но тут выяснилось...
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