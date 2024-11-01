Близится конец года, когда заканчивается поддержка ипотечных заемщиков в период высоких процентных ставок. Национальное объединение предлагает продлить компенсацию процентов по кредитам еще на полгода, и Delfi Bizness выяснял, насколько велика такая вероятность.

На поддержку квалифицировались все заемщики, получившие жилищный кредит до 31 октября 2023 года с остатком кредита не более 250 тысяч евро. По данным Ассоциации финансовой отрасли, в Латвии взято более 120 000 ипотечных кредитов, и критериям получения поддержки соответствуют почти 98% этих кредитов. Банки возражали против введения пошлины, призывая искать другие решения для поддержки заемщиков.