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В Клайпеде у гражданина Литвы потребовали миллион евро за подключение солнечных панелей к электросети, сообщил портал Delfi.lt. Delfi Bizness поинтересовался у предприятия Sadales tīkls (ST), могут ли оказаться в такой же ситуации жители Латвии и от чего зависят расходы на подключение.

Как сообщает Delfi.lt, в октябре этого года в литовскую энергетическую компанию Energios skirstamos operatorius обратился житель Клайпеды, который хотел установить солнечные панели мощностью 10 кВт (или другой мощности). Оказалось, это не так просто, потому что нужны инвестиции в увеличение мощности подстанции. Было предложено альтернативное решение, которое тоже не показалось клиенту привлекательным.

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