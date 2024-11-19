В международных исследованиях латвийскую пенсионную систему часто называют одной из самых передовых в мире. Тем не менее, нашей стране не удалось использовать потенциал накопленных пенсионных средств полностью - с максимальной выгодой для населения и экономики страны.

Если латвийская пенсионная система (как системы других стран) не будет скорректирована в связи с сокращением населения, ей грозит крах. Delfi Bizness запускает серию статей о том, какие вызовы ждут латвийскую пенсионную систему, о чем правительство пока не думает и что уже сейчас выглядит очевидным. Мы также постараемся объяснить, как понять, на какую пенсию вы можете рассчитывать, и как выбрать управляющего для второго и третьего пенсионных уровней.

Есть свои сильные стороны

В Латвии действует трехуровневая пенсионная система, которая была введена в 2001 году. Мы стали одной из первых стран Центральной и Восточной Европы, внедривших модель, основанную на нескольких уровнях. Старая система в условиях рыночной экономики работала все хуже: люди теряли стимул платить налоги, поскольку размер пенсии зависел не от суммы уплаченных взносов социального страхования, а от трудового стажа и средней зарплаты в стране. Чтобы в будущем получать пенсию, было достаточно того, что работодатель платил взносы с минимальной зарплаты. При этом уже тогда было ясно, что нужно реагировать на демографическую ситуацию, иначе денег на выплаты пенсий в будущем может не хватить.