В международных исследованиях латвийскую пенсионную систему часто называют одной из самых передовых в мире. Тем не менее, нашей стране не удалось использовать потенциал накопленных пенсионных средств полностью - с максимальной выгодой для населения и экономики страны.
Есть свои сильные стороны
В Латвии действует трехуровневая пенсионная система, которая была введена в 2001 году. Мы стали одной из первых стран Центральной и Восточной Европы, внедривших модель, основанную на нескольких уровнях. Старая система в условиях рыночной экономики работала все хуже: люди теряли стимул платить налоги, поскольку размер пенсии зависел не от суммы уплаченных взносов социального страхования, а от трудового стажа и средней зарплаты в стране. Чтобы в будущем получать пенсию, было достаточно того, что работодатель платил взносы с минимальной зарплаты. При этом уже тогда было ясно, что нужно реагировать на демографическую ситуацию, иначе денег на выплаты пенсий в будущем может не хватить.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv