Все с нетерпением ждут долгих выходных. В странах Западной Европы многие предприятия, особенно розничные торговцы, обычно не работают в праздничные и выходные дни. Латвия лишь недавно начала эту практику. Уже две сети магазинов заявили, что будут отдыхать 1 января 2025 года, не получая доходов от продаж в этот день. По мнению экспертов, влияние праздников на экономику неоднозначно, и инициатива на manabalss.lv о введении дополнительного праздника 11 ноября тоже вызывает дискуссии.
В Латвии - 12 праздничных дней в году. Экономист Банка Латвии Олег Краснопёров отмечает, что в мировом масштабе это немало, но и не чрезмерно. В развитых странах количество праздников, как правило, меньше, поэтому, по его мнению, вряд ли есть необходимость увеличивать общее количество праздников в Латвии.
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