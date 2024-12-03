Все с нетерпением ждут долгих выходных. В странах Западной Европы многие предприятия, особенно розничные торговцы, обычно не работают в праздничные и выходные дни. Латвия лишь недавно начала эту практику. Уже две сети магазинов заявили, что будут отдыхать 1 января 2025 года, не получая доходов от продаж в этот день. По мнению экспертов, влияние праздников на экономику неоднозначно, и инициатива на manabalss.lv о введении дополнительного праздника 11 ноября тоже вызывает дискуссии.