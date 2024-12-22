Один дополнительный выходной может уменьшить объем экономики Латвии (то есть валовой внутренний продукт) до 0,2%. В денежном выражении это составит 80 миллионов евро, или в среднем чуть больше 40 евро на каждого жителя Латвии.

В Латвии доля экспорта и импорта в экономике сравнительно велика, поэтому я ожидаю, что негативное влияние дополнительного выходного на экономику (через снижение экспорта) будет больше, чем в других странах, а позитивное влияние (за счет роста потребления местных товаров) будет меньше. Доходы государственного бюджета могут несколько снизиться, а уровень цен - вырасти (за счет снижения общего предложения и роста общего спроса).