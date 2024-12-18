2024 год спутал все карты лоббистам "зеленого курса": затянувшийся российско-украинский конфликт потребовал от Европы стремительно увеличивать расходы на оборону, новым президентом США избран Дональд Трамп, принижающий угрозу изменения климата, а в Европарламенте и в национальных правительствах стран ЕС заметно усилилось влияние ультраправых и популистов, которые традиционно критикуют идею перехода на "зеленую экономику". Как Брюссель отреагирует на изменение конъюнктуры, нужно ли спешить с покупкой электрокара и может ли Латвия еще рассчитывать на европейскую помощь для утепления домов?

Идея не была оригинальной. "Зеленая сделка" являлась логическим продолжением "Парижского соглашения", принятого в 2015 году. Этот международный договор, к которому присоединились 194 страны мира, предписывает удержать рост глобальной средней температуры "намного ниже" 2 °C и "приложить усилия" для ограничения роста температуры на 1,5 °C. "Парижское соглашение" подписали все страны-участницы ЕС, и, по сути, "Зеленая сделка" Еврокомиссии должна была помочь государствам претворить в жизнь уже взятые международные обязательства, а Брюссель со своей стороны обещал помочь деньгами и идеями.

Встреча с реальностью

Первый удар по "зеленой сделке" нанесла пандемия Covid-19, создавшая противоречие между необходимостью повторного использования вторсырья и соблюдения мер гигиены, обеспечив небывалый спрос на пластиковые упаковки, одноразовые маски, перчатки и т.д. Правда, в это же время мощный импульс к развитию получили различные виды экологического транспорта (велосипеды, самокаты) и создание инфраструктуры для них.

Второй преградой стало военное вторжение России в Украину, заставившая страны-участницы пересмотреть свои бюджетные приоритеты в пользу обороны и безопасности.

Третьим и, вероятно, самым весомым камнем преткновения для активного продвижения политики "зеленой экономики" стало общественное негодование в отношении новых реформ, в первую очередь, со стороны фермеров и работников традиционных отраслей

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