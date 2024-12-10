Министерство благосостояния подготовило предложения по поправкам к Закону о труде. В список вошли нормы, которые касаются доплат за сверхурочные, выплаты зарплат наличными, а также перехода на четырехдневную рабочую неделю. Цель поправок – сделать регулирование трудовых отношений более справедливым и соответствующим реалиям рынка труда.

Доплата за сверхурочную работу – не менее 50%

Работодатели указали, что это могло бы способствовать правильному учету рабочего времени, повлиять на зарплаты "в конвертах" и сокращение теневой экономики. В настоящее время оплата сверхурочной работы, установленная в Законе о труде, особенно по сравнению с Литвой и Эстонией, слишком высока и негативно влияет как на конкурентоспособность, так и на расходы работодателей, если по объективным причинам возникает необходимость сверхурочной работы.