Министерство благосостояния подготовило предложения по поправкам к Закону о труде. В список вошли нормы, которые касаются доплат за сверхурочные, выплаты зарплат наличными, а также перехода на четырехдневную рабочую неделю. Цель поправок – сделать регулирование трудовых отношений более справедливым и соответствующим реалиям рынка труда.
Доплата за сверхурочную работу – не менее 50%
Организации работодателей неоднократно требовали привести оплату сверхурочной работы в соответствие с реальной экономической ситуацией.
Работодатели указали, что это могло бы способствовать правильному учету рабочего времени, повлиять на зарплаты "в конвертах" и сокращение теневой экономики. В настоящее время оплата сверхурочной работы, установленная в Законе о труде, особенно по сравнению с Литвой и Эстонией, слишком высока и негативно влияет как на конкурентоспособность, так и на расходы работодателей, если по объективным причинам возникает необходимость сверхурочной работы.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv