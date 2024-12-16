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Все чаще за визит к врачу или обследование с пациента берут доплату. В большинстве случаев компании по страхованию здоровья эту позицию не оплачивают. Можно ли ее подать в Службу госдоходов (VID) как оправданные расходы?

Другие лечебные учреждения тоже применяют доплату. Например, в 1-й Рижской больнице за визит к врачу нужно доплатить 1 евро. Этот платеж называется "плата за содержание системы записей и напоминаний".

Портал Delfi попросил VID уточнить, можно ли подавать эти расходы в ежегодной декларации о доходах.

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