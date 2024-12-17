В обществе идет активная дискуссия о том, как обуздать азартные игры. Тем временем, Госагентство занятости (NVA) публикует на своем сайте объявления о наборе работников игорного бизнеса. Да, все законно. Но разве государственные органы не должны подавать пример хорошей практики, следовать этическим и моральным принципами? Разве азартная индустрия не может искать сотрудников не на деньги налогоплательщиков?