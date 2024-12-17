В обществе идет активная дискуссия о том, как обуздать азартные игры. Тем временем, Госагентство занятости (NVA) публикует на своем сайте объявления о наборе работников игорного бизнеса. Да, все законно. Но разве государственные органы не должны подавать пример хорошей практики, следовать этическим и моральным принципами? Разве азартная индустрия не может искать сотрудников не на деньги налогоплательщиков?
Напомним, что в августе этого года Кабинет министров одобрил подготовленные Министерством финансов поправки к Закону об азартных играх и лотереях, которые предусматривают ряд ограничений, в том числе повышение возраста участия в азартных играх и увеличение минимального количества игровых автоматов в игровых залах.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv