В конце ноября в Литве разбился самолет с грузом логистической компании DHL. В качестве одной из возможных причин аварии упоминалась диверсия. Версия не нашла подтверждения, но этот случай многих заставил задуматься о безопасности грузов. Поэтому в предпраздничный период, когда их объем значительно вырос, Delfi Bizness поинтересовался возможностями контроля за содержимым посылок. Что делают почтовые компании, чтобы их услугами не пользовались злонамеренно?