В конце ноября в Литве разбился самолет с грузом логистической компании DHL. В качестве одной из возможных причин аварии упоминалась диверсия. Версия не нашла подтверждения, но этот случай многих заставил задуматься о безопасности грузов. Поэтому в предпраздничный период, когда их объем значительно вырос, Delfi Bizness поинтересовался возможностями контроля за содержимым посылок. Что делают почтовые компании, чтобы их услугами не пользовались злонамеренно?
В начале декабря агентство LETA сообщило, что правоохранительные органы Литвы проводят десятки расследований возможных диверсий, а президент Гитанас Науседа признал, что уровень угроз в стране растет.
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