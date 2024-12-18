В социальной сети "Х" разгорелись споры по поводу переписки пользователя с сотрудниками Indexo banka после того, как финансовое учреждение заблокировало перевод в общество "SOS palīdzība Ukrainai". Что случилось?
Delfi Bizness поинтересовался у представителей Indexo banka, почему они отказали в таком платеже.
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