Эстония становится все менее привлекательной для международного бизнеса. Это связано с геополитикой, но не только: правительство страны неэффективно расходует средства бюджета, деньги "вбрасываются" в экономику, и рост цен в стране не остановить, заявил в интервью Rus.Delfi.ee предприниматель Олег Осиновский.

В Португалии ракеты летать не будут

По словам Осиновского, на страну влияет соседство с Россией. "Раньше мы продавали себя как мостик между Западом и Востоком. Мы знаем и русский, и английский. Сегодня мы являемся прифронтовой полосой. Нам нужно думать, как минировать границу, покупать ракеты, которые летят до Петербурга. В этой ситуации для инвестиций в прифронтовую зону должна быть какая-то идея, должна быть супердоходность. Потому что инвестировать в Португалию сейчас проще, там ракеты летать точно не будут", - считает он.

"Какие у нас есть преимущества перед Португалией? Мы - очень дорогая страна. Все дорого, в магазин приходишь и удивляешься. У нас дорогое электричество. Есть страны, где дешевле электроэнергия. Также наше главное преимущество - отсутствие налога на необлагаемую прибыль, мы и туда сумели залезть. (..) Вся наша идеология, что облагать налогом эффективность мы не будем - пропала", - считает Осиновский.

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