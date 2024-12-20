Литовский рынок труда открывают для себя граждане Польши и Латвии. С начала года выросло число работников из этих стран. Приезжают они в Литву не только из-за небольшого расстояния, но и привлекательных зарплат. По подсчетам экономистов, в Литве в приграничных регионах зарплата местами на 30% выше, чем в соседних странах

В начале года в Литве работало 2400 граждан Латвии, а, по данным на 1 декабря, их уже было 3600 – на 1200 или на 46% больше. По данным на 1 декабря, в Литве было 2200 работников из Польши, это на 700 больше, чем в начале года.

Сообщается, что больше всего поляков в Литве, 33%, работают в сфере администрирования и обслуживания. Еще 27% – в секторе строительства. В сфере обрабатывающей промышленности – 13%, транспорта и складирования – 11%. 6% – в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбного хозяйства.

Высококвалифицированную работу выполняют 14% всех граждан Польши (300), средней квалификации – 60% (1300 человек), еще 26% (600) занимают неквалифицированные рабочие места.

Латвийцы чаще всего работают в строительном секторе – 34% и в обрабатывающей промышленности – 25%. В административной сфере и сфере обслуживания работают 17%, в транспортной и складирования – 7%.

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