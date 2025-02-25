Авария каршеринговой машины: что нужно делать, чего нельзя ни в коем случае и кто должен платить?

Услуга каршеринга становится все более популярной. Delfi Bizness спросил крупнейших поставщиков услуги — Bolt Drive, Carguru и CityBee — что должен делать пользователь, если транспортное средство попало в аварию. А чего ему категорически не следует делать.

Виновник и правила

Генеральный директор Carguru Владимир Рескайс начал с того, что аварии с автомобилями компании случаются редко. Отчасти это связано с тем, что каждый новый пользователь проходит тщательную проверку, а для регистрации человек должен иметь не менее двух лет водительского стажа и быть не моложе 21 года. Большинство аварий происходят в зимние месяцы.