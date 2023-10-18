Примерно половине рижан повысят плату за вывоз бытовых отходов, гласит принятое в среду решение Рижской думы. Оно связано с внесением поправок в договор с компанией Clean R, которая обслуживает центр, Латгальское предместье и Курземский район.

В центре Риги и Латгальском предместье плата за утилизацию одного кубического метра бытовых отходов увеличится с 22,54 евро до 22,97 евро, то есть на 0,43 евро, или на 1,9%.

В Курземском районе Риги плата за утилизацию одного кубического метра отходов увеличится с 22,79 евро до 23,22 евро, или на 0,43 евро, или на 1,88%.

Для жителей плата за вывоз мусора таким образом вырастет на 6-12 центов.

Изменения в тарифах связаны с ростом заработной платы, при этом также учитывалось снижение цен на дизельное топливо.

Оборот SIA Clean R в прошлом году составил 48,679 млн евро, что на 18,7% больше, чем годом ранее. В свою очередь, прибыль компании выросла на 46,1% и составила 4,833 млн евро.

Плата за утилизацию несортированных отходов в Северном районе Риги и Видземском предместье еще летом выросла на 2,4%, или на 0,52 евро за кубический метр без учета налога на добавленную стоимость (НДС), сообщили агентству LETA представители компании SIA Eco Baltia vide.

С 20 августа плата за утилизацию отходов в Северном районе Риги и Видземском предместье составляет 22,4 евро за кубический метр без учета НДС.

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