В социальных сетях разгораются жаркие дискуссии на тему, стоит ли лететь сейчас отдыхать в Египет. С одной стороны, власти настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в эту страну, учитывая обострившуюся ситуацию в Израиле. С другой – те, кто только вернулся, говорят: все спокойно и можно лететь. 20 октября литовский туроператор Tez Tour сообщил о приостановке рейсов на Синайский полуостров и в Шарм-эш-Шейх. Как на войну в Израиле реагируют латвийские туроператоры?

Из-за нестабильной ситуации с безопасностью нецелесообразно ездить отдыхать не только в Израиль, но и в соседние с ним страны, в том числе в Египет, заявил в пятницу утром посол Латвии в Израиле Айварс Гроза. Египет граничит с сектором Газа. Посол предупредил, что в любой момент может начаться наземная операция израильской армии в секторе Газа и в Египет могут попасть потоки беженцев.

Каждый принимает решение сам, но сейчас выбирать Египет для туристических целей нецелесообразно, сказал Гроза.

Министерство иностранных дел Латвии также предупреждает, что в Турции и Египте нестабильная ситуация с безопасностью, в некоторых местах существует риск протестов или угроза терроризма. МИД призывает не посещать приграничные регионы избегать массовых собраний, посещения религиозных мест во время религиозных праздников. МИД подчеркивает, что в настоящее время без обоснованной необходимости не стоит посещать Ливан и приграничную с Сирией территорию Иордании.

В пятницу, 20 октября, литовский оператор Tez Tour сообщил, что с 3 ноября прекратит прямые рейсы на Синайский полуостров и в Шарм-эль-Шейх в Египте. Глава Tez Tour Александр Суков заявил, что такое решение принято с учетом потребностей клиентов. "Мы не видим перспективы развития туризма в этом регионе в ближайшем будущем. Мы отслеживаем изменение выбора и предпочтений путешественников", – цитируется Суков в пресс-релизе компании, сообщает BNS.

Для клиентов, планировавших полететь в Шарм-эль-Шейх 3 ноября или позднее, Tez Tour предложит путевки на другой египетский курорт – Хургаду или подберет другое направление.

А что же в Латвии? Мы обратились к ведущим туроператорам, чтобы выяснить их позицию по отдыху в Египте и других странах, близко расположенных к зонам конфликта.

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