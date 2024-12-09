Хотя российский рубль пережил резкое падение стоимости, а инфляция в стране измеряется "десятками процентов", предприниматель и инвестор Гиртс Рунгайнис заявил в среду в программе Komandcentrs на Delfi TV, что не стал бы делать ставку на то, что рубль продолжит двигаться в нынешнем направлении, а российская экономика находится на пороге стремительного краха.

"Дело в том, что Россия не изолирована и не может быть изолирована в той мере, как это было с Советским Союзом во время холодной войны, потому что есть Китай и Индия, которые имеют свои интересы и не заинтересованы в том, чтобы занять позицию Запада. Есть мнения, что санкции на начальном этапе нанесли больший ущерб западным странам, и особенно Европе, чем России", - сказал бизнесмен.