Изменение цен на банковские услуги стало регулярным процессом, однако не всегда это означает дополнительные расходы для клиентов – представители банков говорят, что в этом году были услуги, за которые плата возросла, но за некоторые плата и уменьшилась.
В сентябре этого года Банк Литвы установил, что с нового года все работающие в стране банки должны изменить цены на основные услуги. В результате с 1 января 2025 года стоимость услуг, входящих в ценовую корзину основных банковских услуг, снизится на треть. Также увеличены лимиты бесплатного снятия наличных в банкоматах.
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