Topošie biroju centri Rīgā
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Жилые многоквартирные новостройки заполняются новыми владельцами или арендаторами довольно медленно. А что с офисными помещениями? За последние годы было построено несколько крупных офисных зданий. Но пандемия ковид приучила людей работать из дома. Стоят ли полупустыми эти здания? Delfi Bizness рассказывает тенденции и подводит итоги, связанные с тенденцией офисной недвижимости.

Ценность на все времена

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