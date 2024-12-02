Жилые многоквартирные новостройки заполняются новыми владельцами или арендаторами довольно медленно. А что с офисными помещениями? За последние годы было построено несколько крупных офисных зданий. Но пандемия ковид приучила людей работать из дома. Стоят ли полупустыми эти здания? Delfi Bizness рассказывает тенденции и подводит итоги, связанные с тенденцией офисной недвижимости.