В здании Государственного бюро на улице Талеяс, 1 в Риге в настоящее время арендуют помещения семь учреждений. В 2025 году в него переедут сотрудники Инспекции здравоохранения, а в 2026 году – сотрудники Министерства экономики и подведомственных ему учреждений, сообщил член правления VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Андрис Варна.

Ожидается, что общее число сотрудников достигнет 3000 человек, что существенно увеличит количество людей, ежедневно находящихся в здании, и откроет новые возможности для арендаторов.

В аренду предлагаются шесть помещений, подходящих для оказания медицинских и оздоровительных услуг, торговли, общественного питания, а также офисные помещения.

"С увеличением числа сотрудников и посетителей, ежедневно находящихся в здании Государственного бюро, возрастает необходимость заполнить свободные коммерческие площади на первом этаже арендаторами, предлагающими различные товары и услуги. Это позволит обеспечить пользователям здания повседневные потребности и будет способствовать развитию района", – отметил Варна.

В связи с тем, что Служба госдоходов сократила занимаемую площадь на 45%, у других учреждений появилась возможность разместить свои офисы на улице Талеяс, 1. В этом здании в основном располагаются офисы, адаптированные к потребностям учреждений и основанные на гибких рабочих пространствах, поэтому в 2025 году продолжится переселение в это здание ряда госучреждений.

С 2027 по 2044 год планируется снижение долгосрочных государственных расходов, что позволит сэкономить 18,2 млн евро бюджетных средств и направить их на другие цели.

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