Стиральные машины тоже стреляют. Как санкции против России влияют на каждого из нас?
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Через границы Латвии с Россией и Беларусью нельзя перемещать около 6000 видов товаров. За сотрудничество с предприятием, за которым стоит фигурант санкционного списка, можно сесть. Обычную стиральную машину могут приравнять к оружию... Уже полтора года Латвия живет в условиях новых санкционных регламентов, их цель — ослабить государство-агрессор. На фестивале Lampa эксперты рассказали, как все это работает.

В Латвии уж не раз гремели истории, связанные с санкциями. Сотрясение кресла под мэром Огре Эгилсом Хелманисом вызвала готовящаяся выставка фарфора Петра Авена. Его защитники настаивали, что имя российского бизнесмена занесено в санкционный список ЕС, но не включено в стоп-лист США. Прекратили работу юрмальские санатории "Беларусь" и "Янтарный берег". Идет суд по 14 делам бывших латвийских сотрудников порталов "Спутник" и Baltnews, входящих в холдинг "Россия сегодня" - его возглавляет подсанкционный пропагандист Дмитрий Киселев. Защита настаивает, что Киселев — просто наемный работник, а не совладелец предприятия, а значит, подсудимые ничего не нарушали…

Что аргумент для суда, а что нет? За что тюрьма, а где отделываются штрафом? Почему в одной стране ЕС товар считается подсанкционным, а в другой — нет? Как получилось, что санкции не помешали росту торговых оборотов Латвии с Россией? Неужели, санкции не работают? Кто и как обходит санкции и что за это будет?

На эти вопросы на Lampa отвечали сотрудники Службы финансовой разведки и других причастных к введению санкций государственных учреждений.

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