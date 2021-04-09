В марте — трава, в мае — лед. Если латыши захотят, то могут быстро реализовать огромный проект. Например, ЧМ по хоккею. Но почему-то мы до сих пор не можем решить проблемы с банками, которые не спешат открывать счета иностранным инвесторам, и с монетизацией науки — на изобретениях наших ученых миллионы делают за рубежом. Как помогут латвийскому бизнесу выбраться из "ковидной" ямы и когда будем производить свои вакцины, рассказал глава Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Каспарс Рожкалнс, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристине Худенко.

На удивление, прошлый год для экономики Латвии сложился достаточно удачно, считает Рожкалнс. В сентябре и октябре даже удалось поставить исторические рекорды экспорта — на 13 млрд евро. Во всем мире был спад инвестиций, но LIAA удалось привлечь в страну более 250 млн евро — это лучший результат за последних семь лет. Большая часть миллионов — деньги Евросоюза, он поддерживает бизнес-инкубаторы и экспорт.

Конечно, в секторе туризма очень плохая ситуация, отмечает Рожкалнс, зато Латвия преуспела в экспорте зерна (урожай в прошлом году был ударный) и продукция IT-сектора. Последний за год вырос на 20%, особенно успешно экспортировались разработки, связанные с работой из дома, что понятно.

Что мешает инвесторам вкладываться в Латвию?



Самые большие проблемы Латвии — нехватка рабочей силы и дорогое электричество. Поэтому мы стараемся привлекать инвестиции в IT, биомедицины и фотоники — сектора, которые не связаны с большим потреблением электричества.

Какие бонусы ждут "хороших" инвесторов?



В Литве с января заработал "зеленый коридор" — особо благоприятные условия — для инвесторов. Латвия запустила подобную программу с 1 марта. В наш "коридор" попадают инвесторы, которые выполняют такие условия: вкладывают 5 миллионов евро, создают 50-75 новых рабочих мест, вкладывают 250 тысяч евро в учебу работников или R&D (Research and development) сектор, а за три года ваш проект делает экспорт на три миллиона евро.

Если ваш проект попадает под условия "коридора", то вы можете вдвое быстрее получить все услуги от государства, чем положено по закону, — оперативно пройти все бюрократические процедуры. Вдвое быстрее получить разрешение от Строительной управы и оценку влияния вашего предприятия на окружающую среду. Значит, ваш проект может вдвое быстрей пройти путь от идеи до рынка.

Критерии не низкие, но реальные. За первый месяц у нас уже есть 9 проектов, которые готовят документы для "зеленого коридора". Это и латвийские, и иностранные предприятия. Хотя в Литве "зеленый свет" только для иностранцев.

На чем Латвия может стать лидером стран Балтии?



Эстонцы плотно работают с финнами, литовцы — с поляками, нам надо найти свою нишу. Одна из них, где мы уже лидеры региона — это и предприятия фотоники, и фармацевтические. Там есть возможности разрабатывать новые продукты на стыке IT и науки. В частности сейчас начался проект по разработке полного цикла производства вакцин. Наши амбиции — выпускать до 200 млн доз в год — не только для Балтии, но и для Скандинавии.