Прежние попытки президента России Владимира Путина разыграть друга Запада были всего лишь спектаклем - уже в 2001 году во время встречи с Вайрой Викис-Фрейбергой он высказал свой знаменитый тезис о том, что распад Советского Союза был трагедией. Об этом экс-президент Латвии рассказала программе "Kāpēc" на Delfi TV. "Он играл в такую ​​игру, что он друг Запада, теперь он и его пропагандисты открыто говорят, что борются не только с НАТО, но и с Западом, с западной цивилизацией. У них другой мир, другие ценности, другая планета. Они инопланетяне", - сказала Вике-Фрейберга.

"Его отношение к Советскому Союзу как идеалу и его тревога по поводу отделения независимых стран от бывшего Советского Союза — он встречалась с ним в феврале 2001 года, за два года до того, как появилась эта цитата, он сказал мне это в феврале 2001 года. Поскольку это его отношение, у него глубоко в сердце цель империалистической России, и он до мозга костей русский шовинист - в этом у меня никогда не было сомнений", - сказала экс-президент.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !