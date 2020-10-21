За несколько лет рынок такси в Риге изменился до неузнаваемости. Новые правила игры теперь диктуют приложения-агрегаторы, которые позволяют практически любому водителю выйти на улицы города и попытаться подзаработать. Мы попросили водителей Bolt и Yandex Taxi рассказать, как выглядит их работа изнутри.

По данным Автотранспортной дирекции, на 1 октября 2020 года в Латвии было зарегистрировано 7789 шоферов такси. Коммерсантам, которые предоставляют услуги коммерческих перевозок (у них может быть одна машина, а может — больше сотни) выдано 810 лицензий.

Есть два легальных способа устроиться на работу таксистом: работать с таксомоторной компанией на желтых номерах или через агрегатор Bolt или "Яндекс" (при этом таксомоторные компании тоже работают с агрегаторами). В этой статье мы подробно расскажем о втором пути, который предполагает, что у вас есть своя машина и вы готовы на ней подзаработать.

Экономика такси

Андрей (имя изменено), стаж работы таксистом 5 лет, последние два года полный рабочий день, агрегатор Bolt. Сейчас работаю утром с 7.00 до 12.00 и вечером с 15.00 до 21.00, то есть получается восьмичасовой рабочий день. Днем — нечего делать, можно просидеть час-полтора в ожидании заказов. Нет клиентов. Отчасти это связано с коронавирусом. Среди клиентов Bolt было много иностранцев, которые в свете последних событий разъехались. В лучшее время, до "ковида", за 12 часов можно было делать оборот 150 евро. И уже с этих денег минус 20% от каждого заказа агрегатору, бензин (топливо было дорогое — в районе 25 евро, за день проезжаете в районе 300 километров, и это еще мало), расходы на мойку (если машина грязная, будет плохой отзыв и рейтинг), аренда — в месяц это 1000 евро и прочее. Я работал и на желтых, на белых номерах. На "желтых" заработок побольше, но и траты тоже. У меня была и своя машина, но планирую уйти на аренду и работать 5-6 дней в месяц.

Эдуард, 46 лет, работает 5-6 дней в неделю через агрегатор Bolt. Я работаю 5-6 дней в неделю, в среднем у меня получается 12-часовой рабочий день. Начинаю обычно в 7 утра и до 7 часов вечера. Всегда делаю перерыв на обед, минут 40 позволяю себе посидеть, расслабиться. Свою машину держать невыгодно, поэтому я арендую.