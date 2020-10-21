За несколько лет рынок такси в Риге изменился до неузнаваемости. Новые правила игры теперь диктуют приложения-агрегаторы, которые позволяют практически любому водителю выйти на улицы города и попытаться подзаработать. Мы попросили водителей Bolt и Yandex Taxi рассказать, как выглядит их работа изнутри. 

По данным Автотранспортной дирекции, на 1 октября 2020 года в Латвии было зарегистрировано 7789 шоферов такси. Коммерсантам, которые предоставляют услуги коммерческих перевозок (у них может быть одна машина, а может — больше сотни) выдано 810 лицензий.

Есть два легальных способа устроиться на работу таксистом: работать с таксомоторной компанией на желтых номерах или через агрегатор Bolt или "Яндекс" (при этом таксомоторные компании тоже работают с агрегаторами). В этой статье мы подробно расскажем о втором пути, который предполагает, что у вас есть своя машина и вы готовы на ней подзаработать.

Экономика такси

Андрей (имя изменено), стаж работы таксистом 5 лет, последние два года полный рабочий день, агрегатор Bolt. Сейчас работаю утром с 7.00 до 12.00 и вечером с 15.00 до 21.00, то есть получается восьмичасовой рабочий день. Днем — нечего делать, можно просидеть час-полтора в ожидании заказов. Нет клиентов. Отчасти это связано с коронавирусом. Среди клиентов Bolt было много иностранцев, которые в свете последних событий разъехались. В лучшее время, до "ковида", за 12 часов можно было делать оборот 150 евро. И уже с этих денег минус 20% от каждого заказа агрегатору, бензин (топливо было дорогое — в районе 25 евро, за день проезжаете в районе 300 километров, и это еще мало), расходы на мойку (если машина грязная, будет плохой отзыв и рейтинг), аренда — в месяц это 1000 евро и прочее. Я работал и на желтых, на белых номерах. На "желтых" заработок побольше, но и траты тоже. У меня была и своя машина, но планирую уйти на аренду и работать 5-6 дней в месяц.

Эдуард, 46 лет, работает 5-6 дней в неделю через агрегатор Bolt. Я работаю 5-6 дней в неделю, в среднем у меня получается 12-часовой рабочий день. Начинаю обычно в 7 утра и до 7 часов вечера. Всегда делаю перерыв на обед, минут 40 позволяю себе посидеть, расслабиться. Свою машину держать невыгодно, поэтому я арендую.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:
  • Ежемесячно публикуется более 100 статей и видеоматериалов
  • Репортажи, интервью, аналитика, расследования и обзоры
  • DELFI без рекламы
  • Видеолекции и полный архив статей
Подпишитесь на DELFI plus за 1 евро за первые 4 недели
*После окончания пробного периода каждые четыре недели будет производиться автоматический платеж - 2,99 евро за период подписки, с помощью указанного вами способа оплаты. Подписку можно прервать в любой момент в своем профиле DELFI.

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне