Фото: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Доходы председателя Даугавпилсской городской думы Андрея Элксниньша в прошлом году увеличились в 2,5 раза, достигнув 67 531 евро, следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

Согласно декларации, Элксниньш пользуется двумя квартирами в Даугавпилсе.

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