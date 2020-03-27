Covid-19 внес изменения не только в привычный уклад жизни латвийцев, но и обвалил их пенсионные накопления. Сейчас все пенсионные планы — как второго, так и третьего уровня — показывают отрицательную доходность, причем не только по итогам трех и шести месяцев, но и одного, двух и даже пяти лет. Учитывая, что 2-й пенсионный уровень чаще всего — дело обязательное, а его накопления могут достигать 30% от доходов на пенсии, падение пенсионных накоплений касается практически всех работающих жителей. Но есть и хорошая новость — поданы поправки, которые "заморозят" обналичивание денег на 2-м пенсионном уровне для тех работников, которые в этом году выходят на пенсию.

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Чтобы разобраться с тем, что же на самом деле происходит с пенсионными накоплениями латвийцев, DELFI обратился к экспертам, которые управляют пенсионными активами в Латвии: Оскару Бриедису, управляющему средствами Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība, Янису Розенфелду, председателю правления SEB Investment Management и Андрею Мартынову, руководителю INVL Asset Management.

Как на сегодняшний день обстоит ситуация с доходностью пенсионных планов? Хорошая новость — за последние пару дней дневная доходность всех планов выбралась из хронических минусов последних недель в плюсы. Это объясняется ростом мировых фондовых рынков, которые положительно отреагировали на заявление правительства США об антикризисном вливании в экономику до двух триллионов долларов.

Плохая новость — доходность пенсионных планов ушла в минус. Это касается как трех- и шестимесячной доходности, так и годовых показателей. Пока что только 10-летняя историческая доходность всех пенсионных планов остается положительной.

Какие пенсионные платы просели сильнее всего? По данным, представленным на портале www.manapensija.lv (мы можем сравнить только пенсионные планы 2-го уровня, однако по показателю доходности пенсионных планов 3-го уровня ситуация будет похожей), ТОП-10 самых больших потерь за трехмесячный период выглядит так:

Больше всего в своей стоимости потеряли активные планы категории 75%. Это пенсионные планы так называемого повышенного риска, 75% средств которых вкладываются в акции. Поскольку большинство акций в мире в последнее время стремительно падали, это отразилось и на пенсионных планах. Сбалансированные фонды пострадали меньше (в среднем — минус 10-18%), а консервативные пострадали незначительно (минус 2-14% за 3 месяца).

Что стоит и чего не стоит делать в ситуации, когда пенсионные фонды теряют свою стоимость? Можно ли этот процесс каким-то образом остановить? И можно ли потерять все пенсионные накопления, если события будут развиваться по плохому сценарию? В поисках ответов на эти вопросы Delfi обратился к экспертам.

Какова связь вируса Covid-19 с фондовыми рынками? Почему они вдруг резко упали из-за эпидемии и как сильно упадут еще?

Главный вывод экспертов — рынки сегодня находятся в большой неопределенности, поскольку мир впервые столкнулся с пандемией такого масштаба. Поэтому фондовые рынки крайне нервозно реагируют на любые плохие новости. А так как хороших новостей в последний месяц почти нет, то мы видим закономерное падение большинства фондовых индексов. И только 25-26 марта рынки немного воспрянули на фоне положительных новостей о поддержке экономики.

"Учитывая, что акции, облигации, нефть, золото, товары и другие финансовые инструменты в настоящее время падают в цене, краткосрочный спад на финансовых рынках из-за Covid-19, безусловно, сократил сбережения всех клиентов 2-го пенсионного уровня. У активных планов спад больше, чем у консервативных. И хотя падение может показаться очень существенным, следует вспомнить, что 2019 год был очень удачным для пенсионных планов второго уровня. Сейчас, за три недели падения, пенсионные планы потеряли заработанное только в 2019 году, а на долгосрочные результаты работы пенсионных фондов влияние не так велико", — считает Янис Розенфелдс.

Оскарс Бриедис добавляет, что предсказать, как сильно еще упадут пенсионные фонды, сегодня очень трудно, поскольку ситуация меняется день ото дня: "Падает стоимость не только акций, которые тесно связаны с активными пенсионными планами. Облигации и даже золото падают в цене. Ситуацию можно охарактеризовать как панику. К сожалению, кризис затронул любого управляющего активами. Но скажу для сравнения: снижение стоимости финансовых активов во время мирового финансового кризиса 2008 года было более драматичным. Сегодняшняя ситуация уникальна, поэтому никто не может сказать, насколько глубоким будет кризис. Все зависит от того, насколько быстро все мы сможем предотвратить распространение вируса".

Есть ли у управляющих пенсионными фондами стратегия антикризисного управления пенсионными деньгами? Что делают управляющие, чтобы снизить объем убытков?

Оскарс Бриедис говорит, что пенсионные планы Swedbank, как правило, следуют своей выбранной инвестиционной стратегии, даже когда рынок резко падает. В то же время управляющий может сделать небольшие тактические изменения, в основном меняя пропорцию инвестиций.

По словам Андрея Мартынова, главная задача управляющего пенсионными фондами — создать стратегию управления пенсионными деньгами, которой он будет придерживаться в долгой перспективе.

"Да, в рамках этого стратегического управления могут быть минимальные отклонения, которые зависят от ситуации на рынке, — поясняет он. — Причем эти отклонения связаны не только с падением рынка, но и, возможно, с его ростом. Предположим, я, как управляющий, решил, что максимальные вложения в акции конкретной компании не могут превышать 3% от общих активов. И вдруг акции этой компании резко вырастают в цене и чисто математически превышают установленные 3%. Тогда я просто уменьшаю позицию по этим акциям, несмотря на то, что они обеспечивают хороший рост портфелю в целом. Это и есть гибкая политика управления. Поэтому если человек вкладывает средства в пенсионный план, где 75% средств вложено в акции, то неправильно думать, что в момент кризиса управляющий вдруг резко продаст дешевеющие акции".

Эксперт говорит, что у каждого управляющего есть определенные действия, запланированные на случай форс-мажора. Но ожидать от управляющего чудес в тот момент, когда рынки падают на 50%, тоже не стоит. "Это все равно, что ожидать, что кот вдруг залает, а собака начнет прыгать по деревьям. Другими словами — это невозможно. Чудес не бывает", — резюмирует Андрей Мартынов.

Можно ли потерять все пенсионные накопления, если кризис окажется крайне глубоким?

Андрей Мартынов считает, что потеря всех пенсионных накоплений — это апокалиптический вариант, который возможен только при самых жестких, даже невероятных сценариях. "Например, если вдруг появится политическое решение национализировать все пенсионные накопления. Или, предположим, что случается какой-то всеобщий и вселенский ужас, и все компании мира разоряются. Но в этом случае пенсионные накопления станут самой маленькой нашей проблемой", — говорит он.

Оскарс Бриедис считает, что паника сегодня — явление закономерное, но лучшее лекарство от этого состояния — стараться сохранять спокойствие. "Если мы проведем параллели с падением цен на акции во время финансового кризиса 2008 года, индекс глобального фондового рынка MSCI All Country сейчас упал примерно наполовину от того показателя, которого он достиг во время финансового кризиса 12 лет назад. Да, снижение может продолжиться. Но индексы фондового рынка в целом опережают события в экономике, и движения индексов, как правило, очень быстрые. Поэтому на данный момент лучше сохранять спокойствие, а не отказываться от инвестиций в пенсии, потому что по мере восстановления рынка стоимость портфелей снова будет быстро расти".

По словам Яниса Розенфелда, пенсионные портфели очень диверсифицированы по вложениям в различные инструменты. Есть сильно пострадавшие от вируса отрасли, например, авиация, туризм и пр. Акции этих компаний резко упали. Но есть отрасли, где дела идут неплохо, например, медицинские товары, фармацевтика, товары первой необходимости, поэтому в целом влияние должно быть компенсируемым.

Что делать тем жителям, которые в этом году выходят на пенсию? Могут ли они "заморозить" обналичивание своих средств до тех времен, когда пенсионные фонды снова выйдут в плюсы?

Здесь нужно пояснить: если вкладчики 3-го пенсионного уровня могут по желанию продлить срок действия своих фондов, то у вкладчиков 2-го уровня пенсий такой возможности нет. И как только они достигают пенсионного возраста, вложения 2-го уровня автоматически переводятся в деньги, и начинается их выплата вместе с пенсиями 1-го уровня. Сейчас, когда пенсионные фонды утратили значительную часть своей стоимости, речь идет о том, что тысячи людей потеряют значительную часть своих пенсионных накоплений.

Оскарс Бриедис говорит, что чтобы избежать этого, в Кабинет министров были поданы поправки, которые предусматривают возможность отложить выплату средств из фондированных пенсий до 31 декабря 2021 года. Эта отсрочка позволит людям вернуть часть — или все — потерянные пенсионные накопления.

По мнению Андрея Мартынова, правильнее даже было бы установить норму, при которой вкладчики 2-го уровня пенсий сами бы определяли, когда они хотят начать выплату накопленного пенсионного капитала. "На рынках есть такое понятие, как Margin Call, который означает автоматическое закрытие счета при резком падении стоимости акций или валют. — поясняет он. — В переносном смысле здесь тоже получается своего рода Margin Call: когда человеку исполняется 63 года, то его автоматически выводят из рынка 2-го уровня, вне зависимости от того, какая ситуация сейчас на рынках. И, конечно, какая-то эластичность должна быть. Я бы не ограничивался 2021 годом, а просто дал право людям самим определять, когда они хотят начать использовать деньги 2-го уровня. Тем более, что сейчас волатильность рынков будет повышена".

Впрочем, эксперты считают, что это не главное. Они говорят об одном общем правиле: люди предпенсионного возраста не должны "сидеть" на активных планах. Для них созданы консервативные планы, где потери тоже есть, но они не такие большие, как у активных планов. "Если мне, например, сейчас 30-40 лет, то, поверьте, мне будет все равно, какие акции и на какой процент упали. Условно, какая мне разница, идет ли сейчас дождь в Бауске, если я живу в Риге, а в Бауску поеду через 15 лет? — приводит пример Андрей Мартынов. — С пенсиями точно так же — главное подобрать правильный план к каждому возрасту и успокоиться".

Что же касается "замораживания" своих вложений, то эксперты говорят, что этот вопрос очень часто задают вкладчики, которым в период кризиса заморозка средств кажется логичным шагом.

"Идея "заморозки" поначалу может показаться заманчивой, — поясняет Янис Розенфелдс. — Но это будет неправильным решением, поскольку, во-первых, это предполагает продажу многих активов с убытками. Во-вторых, это нарушает долгосрочную стратегию, для восстановления которой требуется время. Лучшая долгосрочная стратегия — это просто ждать и продолжать вносить регулярные взносы в пенсионный фонд".

Что делать вкладчикам пенсионных фондов?

Не паниковать, не замораживать свои пенсионные вклады, не пытаться в моменты кризисов менять пенсионные планы (например, уходить с активного плана в консервативный) — это главные советы, которые сегодня дают эксперты вкладчикам пенсионных фондов. Посыл таков: каждые 10 лет случается хотя бы один существенный кризис, и относиться к этому надо философски.

Янис Розенфелдс считает, что если люди решают не совершать какое-то время регулярные взносы в 3-й пенсионный уровень, то он лишает себя возможности покупать части пенсионных планов по значительно более низким ценам.

"Я бы сравнил падение на финансовых рынках со скидками в магазинах, — говорит он. — Если бы все магазины в мире начали продавать товары со скидками в 50%, 70% или даже 90%, то мы бы купили их? Если во время спада человек не вносит деньги в пенсионный фонд, то никто ничего и не инвестирует. Вложенные в период дешевых активов средства определенно увеличатся по мере роста финансовых рынков. И еще стоит помнить, что финансовые рынки всегда цикличны — за подъемами следует спад, и потом снова идет подъем".

Оскарс Бриедис также считает, что прекращать взносы в пенсионные фонды во время кризисов нельзя. "Самое главное — выбрать пенсионный план, соответствующий вашему возрасту, и тогда кризис не доставит вам проблем. Если человеку осталось мало времени до пенсии, а он по-прежнему вкладывает средства в активные планы, то есть риск столкнуться с потерей накоплений перед пенсией. Или если молодой человек "сидит" в консервативных планах, то у него риск не использовать долгосрочный потенциал фондового рынка".

Андрей Мартынов считает, что надо принять простую вещь: кризисы в экономике — это нормально. "Это как ветрянка у людей. Она всегда была и будет, — говорит он. — И я бы лично не хотел, чтобы мой управляющий пенсиями вдруг чего-то испугался, ушел бы в наличные, а потом купил на них золото или облигации. Потому что если я выбираю активный план, то надо в полной мере ощутить и все его прелести, и все невзгоды".