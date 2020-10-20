9 708 991 евро — именно столько в течение последних трех лет заработали десять самых высокооплачиваемых судебных исполнителей в Латвии. Более половины из этой суммы получили обладатели первых трех мест списка, а на долю всех десяти приходится почти треть от общей суммы, полученной всеми судебными исполнителями страны. Delfi рассказывает об "элите" среди судебных исполнителей и разбирается в том, откуда берутся такие суммы.

Стоимость услуг судебных исполнителей установлена в специальных правилах (Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm). Он получает конкретную сумму за каждое взыскание, а также определенные проценты от полученного объема средств. Например, если полученная сумма ниже 4269 евро, то судебный исполнитель получает 15%. Если сумма находится в пределах от 711 437 до 1 422 872 евро, то судебному исполнителю полагается 25113,72 евро плюс 2% от фактически возвращенной суммы, которая превышает 711 436 евро.

В прошлом году были приняты поправки к Закону о судебных исполнителях, которые устанавливают ограничения по количеству дел на округ судебного исполнителя, отмечает Министерство юстиции. Предполагается, что таким образом можно исправить нынешнюю ситуацию, при которой некоторые судебные исполнители могли получить более выгодные дела, тогда как другие, в основном, занимались взысканием алиментов.

Согласно информации, опубликованной на сайте Ассоциации Латвийских судебных исполнителей, в Латвии работают 94 специалиста этой профессии. Поскольку они являются государственными должностными лицами, их декларации публично доступны. Delfi изучил декларации всех 94 судебных исполнителей в стране.

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