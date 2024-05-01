В чем главный недостаток ЕС? У какой страны больше всего влияния? Что мы потеряли бы, если бы ЕС распался? И какое главное личное достижение латвийских депутатов Европарламента как-то повлияло на нашу жизнь? 1 мая 2024 года исполняется 20 лет с момента вступления Латвии в Евросоюз. По этому поводу Delfi задал 20 вопросов бывшим депутатам ЕП, закончившим политическую карьеру.

Что для вас Европа?

Ивета Григуле (избрана в 2014 году от Союза зеленых и крестьян): Часть континента.

Рихардс Пикс (избран в 2004 году от Народной партии): Мой дом.

Андрис Пиебалгс (комиссар ЕС с 2004 по 2014 год): Часть мира, которая мне близка и понятна.

Александр Мирский (избран в 2009 году от партии "Центр согласия"): Континент.

Гунтарс Крастс (избран в 2004 году от партии ТБ/ДННЛ): Европа для меня больше, чем просто часть Евразийского континента. Латвийский народ, частью которого я являюсь, развивался вместе с европейскими народами, поэтому Европа мне более понятна, чем народы других континентов.

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