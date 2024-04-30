С апреля поездки на электричке стали дороже. При этом по рельсам до сих пор гремят и скрежещут морально и технически устаревшие "музейные" составы, пусть даже с новым именем Vivi и в новых цветах. Приобретенные Латвией за миллионы новые составы от Škoda Vagonka зимой массово вышли из строя. Новые перроны обещали год назад, но пока нет и половины. На старые дизели больно смотреть. Что происходит с железной дорогой, в программе "Spried ar Delfi" рассказал и.о. председателя правления "Pasažieru vilciens" (PV) Райтис Нешпорс.

В середине декабря 2023 года в Риге торжественно дали старт новым и долгожданным электропоездам Škoda Vagonka, которые обошлись Латвии почти в четверть миллиарда. Радовались недолго. С первыми морозами у новых поездов стали происходить регулярные поломки: то двери не открывались, то платформа не выезжала, то туалет клинило. Рейсы задерживались или даже отменялись, пассажирам в критических случаях даже предлагали оплачивать такси. После первых скандалов в отставку ушел председатель правления PV Янис Роджерс Григулис - его временно заменил Нешпорс.



Новый представитель компании в интервью Delfi сообщил, что изначально ввод поездов в эксплуатацию планировался постепенный. Но изменились "внешние условия" - сперва пандемия Covid-19, а затем вторжение России в Украину замедлило выполнение контракта на поставку. «По состоянию на декабрь в нашем распоряжении было 17 поездов, и со всеми мы попытались начать пассажирские перевозки. Это было неправильным решением. Сегодня мы перешли на поэтапный принцип, когда поезда изначально тщательно проверяются», — пояснил он.



Несмотря на то что самые большие проблемы постигли новые электропоезда зимой, Нешпорc заверяет, что прямой причинно-следственной связи между температурой воздуха и поломкой поездов нет. "Это просто совпадение!" - утверждает он.