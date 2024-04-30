Foto: DELFI

С апреля поездки на электричке стали дороже. При этом по рельсам до сих пор гремят и скрежещут морально и технически устаревшие "музейные" составы, пусть даже с новым именем Vivi и в новых цветах. Приобретенные Латвией за миллионы новые составы от Škoda Vagonka зимой массово вышли из строя. Новые перроны обещали год назад, но пока нет и половины. На старые дизели больно смотреть. Что происходит с железной дорогой, в программе "Spried ar Delfi" рассказал и.о. председателя правления "Pasažieru vilciens" (PV) Райтис Нешпорс.

В середине декабря 2023 года в Риге торжественно дали старт новым и долгожданным электропоездам Škoda Vagonka, которые обошлись Латвии почти в четверть миллиарда. Радовались недолго. С первыми морозами у новых поездов стали происходить регулярные поломки: то двери не открывались, то платформа не выезжала, то туалет клинило. Рейсы задерживались или даже отменялись, пассажирам в критических случаях даже предлагали оплачивать такси. После первых скандалов в отставку ушел председатель правления PV Янис Роджерс Григулис - его временно заменил Нешпорс.

Новый представитель компании в интервью Delfi сообщил, что изначально ввод поездов в эксплуатацию планировался постепенный. Но изменились "внешние условия" - сперва пандемия Covid-19, а затем вторжение России в Украину замедлило выполнение контракта на поставку. «По состоянию на декабрь в нашем распоряжении было 17 поездов, и со всеми мы попытались начать пассажирские перевозки. Это было неправильным решением. Сегодня мы перешли на поэтапный принцип, когда поезда изначально тщательно проверяются», — пояснил он.

Несмотря на то что самые большие проблемы постигли новые электропоезда зимой, Нешпорc заверяет, что прямой причинно-следственной связи между температурой воздуха и поломкой поездов нет. "Это просто совпадение!" - утверждает он.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Lūdzu, uzgaidi!

Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...

Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit