С 1 апреля этого года постепенно начнет вводиться новая система билетов и тарифов в региональном общественном транспорте, что повлияет и на порядок расчета цен на билеты в поездах.
В дальнейшем при поездках в рамках зоны стоимость билетов на поезд будет состоять из платы за начало поездки 0,50 евро и платы за поездку 0,50 евро, а в пределах города Риги - 1,00 евро (в том числе при использовании двух поездов на двух линиях). Это означает, что если пассажир желает ехать дальше после станции Рига до любой другой остановки в Рижской зоне (зоне А), дополнительно платить не придется.
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