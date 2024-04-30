Чтобы не допустить перемещения противника, одним из первых шагов по укреплению восточной границы является перекопка лесных дорог для создания противотанковых рвов.



"В этом месте как раз будет противотанковый ров, и это одна из мер антимобильности. Сейчас солдаты перекапывают эту дорогу, чтобы не допустить движения по ней любой потенциальной техники, например, танков. Как мы видим, вокруг лес, единственной возможностью для движения здесь может быть эта дорога. И таким образом мы обеспечим, чтобы никто не смог проехать с границы", - говорит подполковник, инженер-инспектор НВС Каспарс Лаздиньш.