Испытания вакцины от Covid-19 в России начались в середине лета. Кроме российского "Спутника V" добровольцам вводят препарат, разработанный китайской компанией CanSino Biologics Inc. Редактор Rus.Delfi.lv Анастасия Ефремова, которая сейчас находится в Санкт-Петербурге, решила испытать вакцину на себе и рассказать читателям о том, как это выглядит.

...Перезвонили мне буквально минут через двадцать после подачи заявки. Заверили, что да, иностранцам можно, с хроническим насморком тоже можно, приезжайте. Главное, натощак. Так что утром 30 сентября я стояла в вестибюле НИЦ "Эко-безопасность" и рассеянно хлопала глазами. Так много людей, все берут какие-то номерки, сердитая тетя с инфракрасным градусником что-то грозно выговаривает двухметровому дяденьке…

А теперь попорядку. В середине сентября я увидела в Instagram знакомой москвички пост о том, что она участвует в испытании российского "Спутник V". Подумала, что было бы здорово тоже поучаствовать — но на тот момент в добровольцы брали только граждан России с московской регистрацией. А у меня регистрация питерская, а гражданство латвийское.

Но через пару недель ВКонтакте появилась реклама сайта covidtrial.ru, и я тут же оставила заявку. Почему?

Ну, во-первых, я всегда мечтала спасти мир, почему бы не сделать это таким легким и доступным способом. Ну то есть, если серьезно, меня достали закрытые границы, я хочу, чтобы вакцина быстрее вышла на рынок, заболеваемость в России снизилась и я могла снова спокойно мотаться туда-сюда между Ригой и Питером. Если я могу это приблизить, то я хочу это приблизить.

Во-вторых, меня достали разговоры про чипы Билла Гейтса в вакцинах и про страшный вред ГМО. Можно потом ходить всем говорить, что мне делали прививку с генномодифицированными вирусами, а Windows в моей голове все еще не зависает, так что, наверное, где-то их теории заговора ошиблись.

В-третьих, я не могу сидеть взаперти, я на третий день начинаю сходить с ума. А совесть при посещении мероприятий нет-нет да и подмучивает: "А вдруг ты бессимптомный носитель, вот ты сейчас поедешь на концерт, а потом из-за тебя умрут 20 бабушек". А так я смогу совести сказать: "Заткнись, у меня антитела".

"Если умрете, выплатим два миллиона рублей"



Перезвонили мне буквально минут через двадцать после подачи заявки. Заверили, что да, иностранцам можно, с хроническим насморком тоже можно, приезжайте, главное, натощак. Так что утром 30 сентября я стояла в вестибюле НИЦ "Эко-безопасность" и рассеянно хлопала глазами. Так много людей, все берут какие-то номерки, сердитая тетя с инфракрасным градусником что-то грозно выговаривает двухметровому дяденьке…

"Извините, пожалуйста, а куда на испытание вакцины идти?"

Тетенька меняется в лице и смотрит на меня как на родную.

"От гриппа или от коронавируса?"

"От коронавируса".

"Сядьте пока вон на те кресла, чтоб вам никто не мешал, я о вас доктору доложу. Фамилия ваша?"

"Ефремова".

"Ефремова — корона!" — сообщает она в рацию. Люди в вестибюле смотрят испуганно и непроизвольно делают шаг назад.