Глава Центра содержания образования: дефицит учителей, уроки патриотизма, переход на госязык и короткие каникулы
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Чтобы закончить школу, надо сдать всего 5% экзаменов. Достаточно? За три года все школы перейдут на госязык. Готовы? Украинские дети с сентября смогут учиться очно только на латышском. А что с языками нацменьшинств? Вызов войны: ребенку в школе говорят одно, родители — другое. Как выбирать? Будут ли в школах учить патриотизму, хватает ли учителей и надо ли сокращать летние каникулы, на эти темы глава Центра содержания образования Лиене Вороненко рассуждала, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR4 Валентины Артеменко и журналиста Delfi Кристины Худенко.
Сферу образования в этом году трясет как никогда. Едва оправившись от пандемии, "удаленки", ограничений и увольнений педагогов без сертификатов, школы приступили к разруливанию проблем, вызванных войной — рефлексирующие дети и родители, поток украинских детей-беженцев, усиленные требования лояльности и зарплаты, которые не успевают за инфляцией. И все это на фоне многочисленных реформ — введения нового содержания образования, ускорения перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения, смены модели финансирования, новых систем оценки, экзаменов, инклюзивности. А на очереди такие чувствительные темы, как военная подготовка и половое воспитание.

  • С чем школы вышли из пандемии?
  • Как повышают требования к результатам экзаменов?
  • Что будет со школьниками, которые не дотягивают до минимума?
  • Вернулись ли в учителя, уволенные из-за отсутствия сертификата?
  • Каких учителей не хватает?
  • Какой уровень преподавания на латышском в школах?
  • Что нового в школах после 24 февраля?
  • Что если школа говорит одно, а родители — другое
  • Как вводится новое содержание образования?
  • В чем заключается реформа оплаты педагогов?
  • Зачем сокращать летние каникулы?
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