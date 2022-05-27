Глава Центра содержания образования: дефицит учителей, уроки патриотизма, переход на госязык и короткие каникулы

Чтобы закончить школу, надо сдать всего 5% экзаменов. Достаточно? За три года все школы перейдут на госязык. Готовы? Украинские дети с сентября смогут учиться очно только на латышском. А что с языками нацменьшинств? Вызов войны: ребенку в школе говорят одно, родители — другое. Как выбирать? Будут ли в школах учить патриотизму, хватает ли учителей и надо ли сокращать летние каникулы, на эти темы глава Центра содержания образования Лиене Вороненко рассуждала, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR4 Валентины Артеменко и журналиста Delfi Кристины Худенко.

Сферу образования в этом году трясет как никогда. Едва оправившись от пандемии, "удаленки", ограничений и увольнений педагогов без сертификатов, школы приступили к разруливанию проблем, вызванных войной — рефлексирующие дети и родители, поток украинских детей-беженцев, усиленные требования лояльности и зарплаты, которые не успевают за инфляцией. И все это на фоне многочисленных реформ — введения нового содержания образования, ускорения перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения, смены модели финансирования, новых систем оценки, экзаменов, инклюзивности. А на очереди такие чувствительные темы, как военная подготовка и половое воспитание.

С чем школы вышли из пандемии?

Как повышают требования к результатам экзаменов?

Что будет со школьниками, которые не дотягивают до минимума?

Вернулись ли в учителя, уволенные из-за отсутствия сертификата?

Каких учителей не хватает?

Какой уровень преподавания на латышском в школах?

Что нового в школах после 24 февраля?

Что если школа говорит одно, а родители — другое

Как вводится новое содержание образования?

В чем заключается реформа оплаты педагогов?

Зачем сокращать летние каникулы?